Paolini dopo la sconfitta con Sebalenka: “Un po’ delusa, lei meglio di me nei momenti importanti”

Dopo la sconfitta contro Aryna Sabalenka alle WTA Finals 2024 di Riyad, Jasmine Paolini ha condiviso le sue riflessioni sulla partita e sulle sfide che l’attendono. L’azzurra ha mostrato insoddisfazione per il risultato, pur mantenendo la consapevolezza delle difficoltà nell’affrontare un’avversaria del calibro della Sabalenka: “Sono un po’ insoddisfatta perché avrei potuto far meglio nel secondo set e iniziare meglio la partita. Sapevo che sarebbe stato difficile, ma credo che avrei potuto fare alcune cose meglio”.

I fought but I didn’t get the win today, doubles tomorrow 💪🏽💪🏽💪🏽@WTA pic.twitter.com/Whv5DUGJas — Jasmine Paolini (@JasminePaolini) November 4, 2024

Paolini, che mercoledì si giocherà l’accesso alle semifinali delle WTA Finals in uno scontro decisivo contro la cinese Zheng, ha mostrato determinazione nell’affrontare la prossima partita e ha riconosciuto l’importanza di mantenere un atteggiamento positivo, anche dopo la sconfitta. “Penso di dover provare a essere un po’ più positiva. Al momento sono un po’ delusa, ma sicuramente dovrò riflettere”, ha dichiarato l’italiana, sottolineando la necessità di rimanere concentrata anche per il match di doppio che giocherà domani.

Quando le è stato chiesto cosa l’avesse messa in difficoltà nel secondo set, Jasmine ha risposto con grande lucidità, evidenziando la capacità di Sabalenka di prevalere nei momenti decisivi: “Penso di aver risposto e servito meglio, ma lei ha giocato comunque meglio di me nei momenti importanti. Mi servirà come lezione per la prossima volta”. Guardando all’incontro decisivo contro Zheng, Paolini ha sottolineato le difficoltà di una rivale contro cui non ha mai vinto, ma ha dichiarato di voler sfruttare al meglio l’esperienza accumulata nei precedenti match e nel doppio: “Sarà importante riuscire a rispondere profondo e, quando ne avrò l’occasione, attaccarla e farla muovere”.

