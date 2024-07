Tennis. Wimbledon, Musetti batte Perricard ed entra nella storia: con lui sono 3 gli italiani ai quarti. Il Torneo di Wimbledon, anche noto come Wimbledon, è il più antico evento nello sport del tennis. Terzo torneo del Grande Slam in ordine cronologico annuale, preceduto dall’Australian Open e dagli Open di Francia e seguito dagli US Open, è l’unico Major ad essere giocato sull’erba. Si tiene annualmente tra giugno e luglio presso il sobborgo londinese di Wimbledon in due settimane, iniziando, secondo la tradizione, cinque settimane prima del primo lunedì di agosto. Musetti ha sconfitto per 4-6 6-3 6-3 6-2 il giovane francese Perricard garantendosi la possibilità di sfidare il vincente della sfida fra Alexander Zverev e Taylor Fritz. (Continua a leggere dopo le foto)

Il peso della storia era riposto tutto sulle spalle di Lorenzo Musetti, ma questa volta il 22enne di Carrara non lo ha percepito come un macigno. Il giovane toscano si è infatti imposto negli ottavi di finale di Wimbledon battendo per 4-6 6-3 6-3 6-2 il francese Giovanni Mpetshi Perricard e mettendo in mostra un tennis di livello elevato. Il toscano è diventato così il terzo azzurro a centrare il pass per i quarti dopo Jannik Sinner e Jasmine Paolini oltre a garantirsi la possibilità di sfidare il vincente della sfida fra Alexander Zverev e Taylor Fritz. Subito dopo la vittoria, come riportato da SportMediaset, Musetti ha dichiarato: “Sognavo questo momento fin da quando ero bambino. Ho una splendida famiglia che mi sostiene nell’inseguire questo sogno. Devo ringraziare Simone, senza di lui niente di questo sarebbe possibile, e tutto il mio team. La mia famiglia, la mia fidanzata. È un grandissimo giorno per me, sono fiero di questa vittoria contro un avversario molto duro. All’inizio ho fatto fatica, non potete immaginare quanto sia difficile rispondere a un servizio come il suo. Oggi è un giorno davvero speciale. L’ultimo anno è stato pieno di sfide, con tante esperienze nuove come la gravidanza di Veronica e l’essere diventato padre per la prima volta. Non ho mai smesso di lavorare e di crederci. Tutte le persone intorno a me mi hanno spinto a fare sempre meglio e questi sono i risultati”.