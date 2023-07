Wanda Nara, spunta la verità sulla malattia che l’ha colpita: parla il medico

La showgirl argentina Wanda Nara si è fatta conoscere dal grande pubblico italiano prima come moglie dell’ex calciatore dell’Inter Mauro Icardi e poi come opinionista del Grande Fratello Vip. Da giorni la conduttrice si trova nel suo paese dove, dopo aver ricevuto un importante premio per la carriera, ha accusato un malore e dopo diversi accertamente si era diffusa immediatamente la notizia che la showgirl avesse la leucemia. In queste ore, però, ha parlato un medico e ha raccontato tutta la verità su questa storia. Vediamo insieme le sue parole. (Continuaa a leggere dopo la foto)

Wanda Nara malattia, come sta: parla il medico

In queste ore sembra essere stata fatta un po’ di chiarezza sulla malattia di Wanda Nara, la quale sta facendo preoccupare i suoi numerosi fan sia italiani che argentini. A seguito del ricovero di mercoledì dopo un piccolo malore, Wanda Nara si è sottoposta a una serie di controlli medici. Secondo le informazioni emerse, avrebbe i valori dei globuli bianchi alti. Elemento che potrebbero indicare un’infezione. Il dottor Daniel López Rosetti, come riportato da Il Messaggero, ha spiegato al quotidiano argentino La Gaceta le possibili cause. Il medico clinico e cardiologo Daniel López Rosetti ha spiegato che “i globuli bianchi aumentano quando ci sono infezioni, specialmente quelle di natura batterica”.

Il dottore non ha parlato di una malattia in particolare, poiché le informazioni rese pubbliche non sono sufficienti per rischiare una diagnosi: “In base al numero o alla quantità di globuli bianchi si intuisce di che tipo di infezione si tratta. Non è la stessa cosa un’infiammazione del dente, un’infiammazione del rene o una peritonite. Se il numero è molto alto si può pensare a qualche altro tipo di infiammazione, come il midollo osseo. Per determinare se c’è un problema lì, viene eseguita una puntura del midollo osseo per analizzare dove si trova la fabbrica di globuli bianchi e identificare di cosa si tratta”. Quindi per ora Wanda dovrà fare altri esami e per saperne di più non ci resta che attendere ulteriori conferme ufficiali da parte della diretta interessata. (Continua a leggere dopo la foto)

Qualche curiosità in più su di lei

Figlia di Andrés Nara e Nora Colosimo, nonché sorella di Zaira Nara, modella e conduttrice televisiva, Wanda Nara ha debuttato sui palchi argentini come showgirl tra il 2005 e il 2006 nella rivista Humor en Custodia. Nel 2007 ha partecipato al talent-show Patinando por un sueño (versione argentina di Dancing on Ice), nel 2009 a El musical de tus sueños e nel 2011 a Bailando por un sueño (versione argentina di Dancing with the Stars). Nel 2011 si è trasferita in Italia con l’allora marito Maxi López, quando quest’ultimo si è trasferito nella squadra di calcio del Catania. Nel 2017 ha pubblicato per Mondadori Electa il suo primo libro dal titolo Campione in campo e nella vita, scritto con Paolo Fontanesi. Nel 2018 ha sostituito Melissa Satta come co-presentatrice al fianco di Pierluigi Pardo a Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco. Nel 2020 è stata opinionista della quarta edizione del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini. Nel 2022 entra a far parte della giuria del nuovo programma argentino ¿Quién es la máscara?, in onda dal 22 settembre.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Wanda Nara si è sposata il 28 maggio 2008 con il calciatore Maxi López, da cui ha avuto tre figli maschi: Valentino (25 gennaio 2009), Constantino (18 dicembre 2010) e Benedicto (20 febbraio 2012); la coppia ha divorziato il 6 novembre 2013 dopo essersi accusata vicendevolmente di infedeltà coniugale. Dopo il divorzio, Wanda Nara ha sposato il 27 maggio 2014 il calciatore Mauro Icardi, amico e compagno di squadra di Maxi López alla Sampdoria. Con Icardi, del quale è anche diventata procuratrice sportiva, ha avuto due figlie: Francesca (19 gennaio 2015) e Isabella (27 ottobre 2016).