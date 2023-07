Poco più di una formalità la gara dell’Italia Femminile del Volley contro il Giappone. Un’altra vittoria convincente che lancia le azzurre verso la Final Eight in programma a partire dal 12 luglio. Le ragazze avevano comunque già conquistato la qualificazione nella gara precedente contro la Croazia. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Alice Carlotta Degradi in palleggio contro la Cina (Photo by Ben Lau/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Giappone battuto in 4 set

Ci sono valuti quattro set per avere la meglio sul Giappone. Ct Mazzanti aveva chiesto una vittoria per superare la Germania e le nipponiche in classifica ed evitare incroci pericolosi più avanti nel torneo. L’Italia termina al sesto posto e incrocerà il proprio destino contro la Turchia, che nell’ultima sfida si era imposta per tre a zero nella Pool 1 proprio contro le azzurre.

La Final Eigth: quando si gioca

Il 12 luglio inizia la fase finale della Nations League, con la finale in programma il 17. Si giocherà ad Arlington, in Texas, e vedrà le otto squadre che hanno passato il turno preliminare fronteggiarsi per la vittoria finale. L’Italia viene da 8 successi nella fase precedente, ma il primo ostacolo sarà la Turchia allenata dall’italiano Santarelli. La vincente incontrerà chi passa il turno tra Polonia e Giappone.

