L’ItalVolley si impone per 3-0 sulla Cina e porta a due su due le vittorie nella Nations League di Rotterdam. In precedenza gli azzurri hanno battuto l’Iran

Vittoria convincente e netta dell’Italia di Volley che si è imposta per 3-0 sulla Cina nella gara del pool 2 di Rotterdam in Nations League. Secondo successo consecutivo per gli azzurri di De Giorgi che pochi giorni fa si erano imposti agilmente anche sull’Iran. Con questa vittoria l’Italia si candida seriamente ad un posto nelle final eight potendo vantare un ruolino di marcia invidiabile composto da 4 successi in 6 gare.

Leggi anche: Europei U21, l’Italia ci spera: Tonali la stella, occhio a Miretti e Colombo

Leggi anche: Non solo Garcia: ecco la girandola di panchine in Italia

Prestazione sontuosa per i ragazzi di De Giorgi che cambiano un solo giocatore (Anzani per Russo) rispetto al sestetto che ha stroncato l’Iran. Inizio folgorante per gli azzurri che si portano subito sul 7-3 per poi allungare ulteriormente fino alla chiusura del parziale per 25-13. Anche il secondo set è caratterizzato da un dominio dell’Italia che si porta subito sul 5-1 amministrando il vantaggio fino al definitivo 25-19 eseguito dall’ex Taranto Romanò. Ultimo set più combattuto con l’Italia che parte in sordina arrivando al 14 pari con la Cina fino al break sul servizio di Caneschi che permette ai campioni del Mondo di allungare sul 19-15 ed archiviare la pratica ai vantaggi 26-24 sempre grazie al punto decisivo di Romanò. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Trener Ferdinando de Giorgi (ITA),Alessandro Michieletto (ITA) during the FIVB Volleyball Nations League Men match between Bulgaria and Italy, in Gdansk, Poland, on July 5, 2022. (Photo by Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images)

La prossima sfida

I Campioni del Mondo azzurri torneranno in campo doman per affrontare la Serbia