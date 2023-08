Vittorio Sgarbi incidente. Il sottosegretario alla Cultura è stato vittima di un incidente mentre si trovava in Sicilia. Sgarbi stava facendo un sopralluogo al Parco Archeologico Zubbia a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento. Lungo il percorso che porta all’omonima grotta, però, qualcosa è andato storto. (Continua…)

Chi è Vittorio Sgarbi

Vittorio Sgarbi è un critico e storico dell’arte, ma anche un saggista, personaggio televisivo, e soprattutto un politico. È stato infatti più volte membro del Parlamento italiano e di diverse amministrazioni comunali, tra le quali quella di Milano. Dal 2023 ricopre la carica di sindaco del comune di Arpino, dal 2019 è prosindaco di Urbino, dal 2022 è assessore alla Bellezza del comune di Viterbo.

È infine sottosegretario di Stato alla cultura. Egli è collezionista di opere d’arte e libri antichi. Tale passione l’ha eredità dai genitori ed infatti con il tempo ha ingrandito la collezione inizialmente allestita dai suoi familiari. È famoso anche come personaggio televisivo, per lo più in veste di opinionista. Si è quasi sempre distinto per l’irascibilità, in alcuni casi sfociata in risse o in discussioni verbali molto accese. (Continua…)

Vittorio Sgarbi incidente

Il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi è stato coinvolto – suo malgrado – in un incidente. Il critico e storico dell’arte, ieri pomeriggio, durante un sopralluogo al Parco Archeologico Zubbia a Palma di Montechiaro, lungo il percorso che porta all’omonima grotta, si è ferito ad una mano. Il percorso, infatti, è piuttosto impervio e pieno di arbusti. (Continua…)

Vittorio Sgarbi incidente: come sta

Subito dopo l’incidente, Vittorio Sgarbi è stato medicato suo posto dal personale al seguito del sindaco Stefano Castellino, presente insieme al sottosegretario alla Cultura. Una lieve ferita che non ha impedito a Sgarbi, subito dopo, di fare tappa sul litorale della costa agrigentina per raggiungere la riserva naturale di Punta Bianca, dove ha visitato la Madonnina collocata a ridosso dell’ex Casa dei doganieri.