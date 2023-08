Wilma Faissol Instagram. La moglie di Francesco Facchinetti, rispondendo ad una domanda di un fan sui social, si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni che hanno fatto discutere. Wilma, infatti, ha risposto senza peli sulla lingua, ma forse avrebbe dovuto riflettere prima di esternare il suo pensiero. Qualcuno, infatti, non l’ha presa affatto bene. (Continua…)

Chi è Wilma Faissol

Wilma Helena Faissol è una modella e fashion blogger brasiliana, nata a Rio De Janeiro il 2 febbraio 1982. Wilma, però, è cresciuta in Svizzera, precisamente a Lugano, dove ha frequentato il collage e si è laureata come dentista, conseguendo anche un master in chirurgia ortopedica facciale. È divenuta famosa da quando si è legata sentimentalmente a Francesco Facchinetti, produttore discografico e famoso personaggio televisivo. I due si sono sposati nel 2014 ed hanno avuto due figli: Leone, nato nel 2014, e Lavinia, nata nel 2016. Wilma ha anche un’altra figlia, Charlotte, avuta da un precedente matrimonio. (Continua…)

Wilma Faissol Instagram

La moglie di Francesco Facchinetti è molto famosa sui social, in particolare su Instagram, dove può contare su quasi mezzo milione di seguaci. Le sue foto sono sempre piene di like e le sue stories sono seguitissime. Qualche volta, però, si lascia andare ad alcune esternazioni che dividono il pubblico. Proprio di recente, ad esempio, rispondendo alla domanda di un fan, si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni che hanno fatto molto discutere. (Continua…)

Wilma Faissol Instagram: le dichiarazioni fanno discutere

La moglie di Facchinetti, Wilma Faissol, sul suo profilo social ha risposto senza filtri ad una follower che le ha fatto una domanda abbastanza intima. “Sono innamorata, ma ha il pene molto piccolo…“, scrive un utente. Lei risponde senza esitare un attimo: “L’unico vero complesso maschile è il pisello. Solo il pisello. Pelato? Un fisico mostro risolve. Naso? Irrilevante per le donne. Basso? Un bel fisico può risolvere anche quello. Ma il pisello? Ciao. Scordatelo“. La moglie di Facchinetti poi ha peggiorato la situazione: “Se ti fai forte come Hulk, la donna si aspetterà un’anaconda. Se è miliardario col micro pene, è inutile. Sicuro molti di quelli che rimangono celibi hanno il pisello minuscolo“.