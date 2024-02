Vittoria Di Savoia, chi è l’erede al trono dopo Vittorio Emanuele: si scopre tutto

Si terranno sabato prossimo 10 febbraio alle ore 15 i funerali di Vittorio Emanuele di Savoia, il figlio dell’ultimo re d’Italia, Umberto II, morto questa mattina all’età di 86 anni. Il principe se n’è andato ieri mattina a Ginevra. Nato il 12 febbraio 1937 a Napoli, avrebbe compiuto 87anni tra 8 giorni. In linea di successione ecco chi sarà la prima principessa a capo della dinastia.Vittoria di Savoia, vent’anni, è la primogenita di Emanuele Filiberto di Savoia e pronipote dell’ultimo re d’Italia Umberto II. Ecco tutto ciò che sappiamo di lei.

Vittoria Di Savoia, la Regina del regno d’Italia

Vittoria di Savoia, nata in Svizzera, il 28 dicembre 2003 è la figlia di Emanuele Filiberto e di Clotilde Courau, ha solo 20 anni eppure su di lei pesa tutta l’eredità della passata Casa Reale italiana. Nel 2020 ha ricevuto il titolo di erede al trono d’Italia dal nonno Vittorio Emanuele. Un trono simbolico, dal quale non regnerà mai. Rimane comunque principessa di Carignano e marchesa di Ivrea. Lo scorso giugno, il padre Emanuele Filiberto, annunciò l’abdicazione in suo favore: “Abdicherò in favore di mia figlia. Sono certo che farà meglio di me.tra poco, Europa, ci saranno più regine che il re.” Vittoria ha una sorella minore, Luisa, nata il 16 agosto 2006.

La giovane erede al trono vive in Inghilterra dove studia Storia dell’Arte e Scienze politiche, parla diverse lingue, ed è una modella già apprezzata da brand famosi. Nel 2021 entra a far parte del mondo dei social network, ottenendo un discreto seguito. Il suo profilo Instagram è attualmente seguito da più di 93mila follower. Vittoria segue anche diverse cause umanitarie. Dopo lo scoppio della guerra in Ucraina è partita con la Croce Rossa per portare aiuti la popolazione.anche preso posizione per difendere i diritti di studenti francesi, comparendo in un video appello rivolto al presidente Macron. (continua dopo la foto)

La famiglia Reale

Vittoria di Savoia figlia primogenita di Emanuele Filiberto, principe di Venezia, nipote di Vittorio Emanuele, principe di Napoli, capo conteso di casa Savoia, e di sua moglie Marina Doria. Il suo bisnonno, il re Umberto Secondo, fu l’ultimo re d’Italia prima che la monarchia fosse abolita con un referendum del 1946.la sua bisnonna era Mari-José del Belgio l’ultima regina d’Italia.

Gelasio Gaetani dell’Aquila d’Aragona, dopo aver saputo della morte di Vittorio Emanuele ha dichiarato: “Sono molto amico del figlio Emanuele Filiberto, mi unisco al suo dolore e a quello della famiglia. Sono convinto che i Savoia continueranno a rappresentare l’Italia nel mondo, anche se in modo diverso. L’erede è una donna, la principessa Vittoria, non salirà su un trono, ma so che è molto molto attiva già da tempo in ambito sociale in opere di solidarietà. Il futuro della casa Savoia e rosa. -ha proseguito il conte d’Aragonia- Una decisione che aveva preso il principe scomparso anticipando mutamenti rivoluzioni.tra qualche anno si troni d’Europa, dalla Spagna alla Norvegia, dalla Svezia all’Olanda, siederanno solo donne.”