Kate, famiglia su tutte le furie: cosa sta succedendo, le voci

La famiglia reale è su tutte le furie per le voci che circolano sulla salute di Kate Middleton. La principessa di Galles è stata ricoverata in ospedale per un intervento all’addome. Nonostante sia stata poi dimessa, qualcuno pensa che la principessa non stia bene. Nelle ultime ore sono state diffuse moltissime voci, alcune di queste anche molto gravi. (Continua…)

Leggi anche: Kate Middleton ricoverata in ospedale: le condizioni della principessa

Leggi anche: Kate Middleton operata, la decisione di Harry e Meghan lascia tutti di sasso

Kate Middleton ha subito un intervento all’addome

Kate Middleton di recente è stata ricoverata in ospedale per sottoporsi ad un intervento chirurgico all’addome. Di lei non sappiamo nient’altro, perchè il comunicato pubblicato da Kensington Palace è stato molto riservato. “Sua Altezza Reale la Principessa di Galles è stata ricoverata ieri alla London Clinic per un intervento chirurgico addominale pianificato. Sulla base delle attuali indicazioni dei medici, è improbabile che ella torni a svolgere impegni pubblici fino a dopo Pasqua“, si legge nella nota. Quando è stata dimessa, inoltre, la principessa di Galles è uscita – stranamente – da una porta secondaria. (Continua…)

Leggi anche: Kate Middleton, la clinica dov’è ricoverata: dal maggiordomo in camera al menù

Leggi anche: William e Kate, la famiglia si allarga ancora: la voce bomba

Kate Middleton malattia: soffre di anoressia?

In questi giorni sono circolati tantissimi rumor sulle condizioni della principessa di Galles. C’è addirittura chi sostiene che soffra di anoressia. Tali voci ovviamente non sono mai state confermate dalla famiglia reale, che non ha neppure pubblicato un comunicato dopo le dimissioni di Kate dalla London Clinic. Nelle ultime ore, però, la famiglia reale è apparsa infastidita dalle voci che circolano sullo stato di salute della principessa. (Continua…)

Famiglia reale infastidita

Le voci sulla miriade di malattie di Kate stanno mandando in crisi Buckingham Palace. Le speculazioni della stampa britannica e internazionale sulla salute della Principessa di Galles stanno irritando i membri della royal family. Secondo quanto emerge da fonti vicine ai Windsor e citati dal Times, i reali sarebbero letteralmente furiosi per le “voci infondate” su un ipotetico stato comatoso in cui sarebbe finita la principessa.