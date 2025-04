Crollo funivia Monte Faito, chi erano le quattro vittime

Il 17 aprile 2025, una cabina della funivia del Monte Faito, che collega Castellammare di Stabia alla vetta montana, è precipitata improvvisamente, causando la morte di quattro persone e il ferimento grave di un turista. Solo adesso è stata svelata l’identità delle vittime. (Continua…)

Crollo funivia Monte Faito, morte quattro persone

Nel primo pomeriggio del 17 aprile 2025, una cabina della funivia del Monte Faito è precipitata improvvisamente. L’incidente, le cui cause sono attualmente oggetto di indagine da parte delle autorità competenti, ha causato ben quattro morti e un ferito. La persona rimasta ferita è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove è ricoverata in condizioni critiche. Di recente è stata svelata anche l’identità delle vittime. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)