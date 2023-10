La vip italiana irriconoscibile nella foto di gruppo: i fan rimangono senza parole

Un semplice scatto su Instagram ha lasciato senza parole i milioni di fan della nota conduttrice italiana. Una foto di gruppo nella quale non sembra essere uscita particolarmente bene, visto che in molti hanno fatto davvero fatica a riconoscerla. Il suo sorriso smagliante sembra cambiarle totalmente la fisionomia. Di chi stiamo parlando? Di Ilary Blasi, l’ex moglie di Francesco Totti ha lasciato i fan sconvolti. Vediamo nel dettaglio la foto incriminata e l’occasione durante la quale è stata realizzata. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: Ilary Blasi irriconoscibile: il nuovo look lascia tutti senza parole

Leggi anche: Ilary Blasi sbotta: “Io come lei? No…”, l’annuncio spiazza

Leggi anche: Isabel Totti a scuola, quanto costa la retta: cifra da capogiro

Leggi anche: Totti e Noemi, la bella notizia riempie di gioia i cuori dei fan

Ilary Blasi irriconoscibile nella foto di gruppo: i fan sconvolti

Roberto Cenci ha festeggiato il suo compleanno, 60 anni, insieme ai suoi amici di sempre e colleghi di una vita. Tra di loro c’erano i conduttori Paolo Bonolis e Gerry Scotti, ma anche le showgirl Michelle Hunziker, Federica Panicucci, Aurora Ramazzotti e Ilary Blasi. Proprio quest’ultima ha condiviso alcuni momenti della festa in cui si divertiva con i suo colleghi ed è stata taggata in diverse storie su Instagram dove è apparsa, secondo i fan, “irriconoscibile”. Un altro utente c’è andato giù pesantemente: “Ma la Blasi è inguardabile, era così bella chissà perché si rovinano così”. Sui vari social sono girati anche diversi meme di Ilary Blasi nella foto di gruppo. A discolpa della nota conduttrice, si note che a renderla poco fotogenica siano state le pessime luci e l’inquadratura dall’alto. (Continua a leggere dopo la foto)

Il caso dei Rolex

Mentre Ilary Blasi si gode la sua vita tra feste e gite fuori porta, la battaglia legale con il suo ex marito Francesco Totti prosegue senza sosta. Il 5 ottobre 2023 Ilary Blasi e Francesco Totti si sono visti in una banca nel centro di Roma per la consegna dei Rolex da parte della conduttrice. Tra i due ex coniugi è calato il gelo. Totti ha chiesto a un esperto che aveva portato con sé se i 3 orologi svizzeri fossero originali o meno. L’esperto ha confermato in sede che gli orologi ridati dalla ex moglie non erano falsi, ma originali. Ora il giudice ha stabilito che, in assenza di una decisione definitiva, i due debbano godere entrambi degli orologi. Per questo, aiutati dai rispettivi avvocati, Antonio Conte per Totti e Alessandro Simeone e Pompilia Rossi per Ilary, si è scelto un istituto di credito nel cuore della Capitale per depositare i 3 Rolex in una cassetta di sicurezza cointestata. Nessuno dei due potrà andare a ritirare il contenuto senza il consenso e la presenza dell’altro.