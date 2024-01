Vince un milione alla lotteria, poi il dramma: cosa succede un mese prima

Quante volte abbiamo tentato di cambiare la nostra vita acquistando un Gratta e Vinci, giocando la nostra data di nascita alla lotteria o i numeri dati in sogno dai nostri avi? Tante. E quante volte abbiamo creduto che finalmente la ruota girasse nella nostra direzione? Sempre. E alla fine? Quello che ci troviamo tra le mani è l’ennesimo biglietto perdente e i numeri estratti sono proprio quelli dopo ciò che abbiamo giocato. Ma in fondo cos’è la fortuna? Una presunta causa degli eventi e delle circostanze non spiegabili razionalmente. Eppure si dice che la fortuna è ceca, ma mai quanto noi.. o mai quanto la signora che vince un milione e ne ignorasse i segnali.

Vince un milione alla lotteria, poi viene ricoverata

Deborah Burgess, 56 anni, originaria di Wigston, in Leicestershire (l’Inghilterra) ha comprato alcuni biglietti della lotteria, dopodiché è stata ricoverata in ospedale per una trasfusione di sangue a causa di un’anemia cronica. Il mese prima aveva acquistato numerosi biglietti per tentare di ribaltare completamente la sua vita. E così fu, ma lei non lo sapeva, e una volta tornata a casa ignorava le mail credendo che fosse tutta una truffa. (continua dopo la foto)

La vincita

La donna inglese ha scoperto di avere un milione di sterline in più sul conto solo mesi dopo la convalescenza: la signora aveva giocato i numeri un mese prima di andare in ospedale ed una una volta uscita è stata occupata a rimettersi in sesto. “Quando leggevo le mail della National Lottery credevo si trattasse di una truffa e le ignoravo. – ha dichiarato la 56enne- Ero milionaria da mesi, ma non lo sapevo, non avevo aperto il conto durante la convalescenza“, ha riferito Deborah e così riportato dal Mirorr. Solo una telefonata alla National Lottery ha poi confermato l’incredibile notizia: la donna aveva indovinato i 5 numeri vincenti e aveva anche vinto un bonus durante l’estrazione.

I numeri fortunati erano: 2, 7, 17, 28, 31, 37 e la pallina bonus era l’8. Dopo aver saputo di essere milionaria, Deborah Burgess ha deciso di togliersi qualche sfizio, comprando una macchina nuova. In più ha in programma di andare in vacanza e partire per le Hawaii, ma non solo: la donna ha voluto aiutare un’amica in difficoltà vendendola la sua auto alla cifra simbolica di 1 sterlina.