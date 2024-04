Viktoria Plzen-Fiorentina: orario e probabili formazioni – La Fiorentina torna in campo in Europa per i quarti di finale di Conference League. Affronterà il Viktoria Plzen, nello Stadion Města Plzně, in Cechia. Si giocherà stasera, giovedì 11 aprile 2024, con calcio d’inizio alle 18.45. Di seguito le possibili formazioni e dove vedere in tv e streaming l’attesissimo match. (continua a leggere dopo le foto)

Viktoria Plzen-Fiorentina, dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

Archiviata la cocente sconfitta contro la Juventus in campionato, nonostante un buon secondo tempo, riparte dalla trasferta in Repubblica Ceca il sogno della Fiorentina di ritornare in finale di Conference League per il secondo anno di seguito. La gara si giocherà con la formula andata e ritorno e la prima delle due partite si terrà in Cechia, a Plzen. Fischio d’inizio alle ore 18.45: la gara sarà trasmessa su Dazn, Sky Sport, Sky Sport Arena e in streaming su Sky Go e Now. Veniamo ora alle possibili formazioni. (continua a leggere dopo le foto)

Conference League, dove seguire il match Viktoria Plzen-Fiorentina: le probabili formazioni

Tra le due squadre non ci sono precedenti: Fiorentina e Viktoria Plzen sono si sono incontrate in alcuna competizione. La Fiorentina è decima nella classifica di Serie A e non sta attraversando un buon momento e l’Europa potrebbe essere una splendida occasione di rivalsa; il Viktoria Plzen invece è terzo alle spalle dello Slavia e dello Sparta Praga. Chi giocherà stasera? Secondo quanto riferisce «Eurosport» il ct della Fiorentina Vincenzo Italiano avrebbe ancora qualche dubbio.

VIKTORIA PLZEN (3-4-2-1): Jedlicka; Dweh, Hranac, Jemelka; Cadu, Kalvach, Cerv, Sykora; Sulc, Vydra; Chory. All. Miroslav Koubek

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico González, Beltran, Sottil; Belotti. All. Vincenzo Italiano

Arbitro: Orel Grinfeeld (Israele).