Verstappen: “Non è il momento di pensare al mio futuro, non cambierà la mia vita”

Max Verstappen ha dichiarato di essere più concentrato sul recupero delle prestazioni della Red Bull piuttosto che sulle possibilità di cambiare squadra in Formula 1 nel 2026, quando entreranno in vigore nuovi regolamenti. In un’intervista esclusiva ad Motorsport, il pilota olandese ha parlato delle sue prospettive future, ma ha sottolineato che la sua priorità attuale è migliorare le performance della Red Bull.

“Sì, ovviamente so che è possibile (cambiare squadra, ndr), ma al momento non ci sto pensando. Penso che al momento ho già abbastanza cose di cui preoccuparmi con altre cose che vogliamo fare meglio. Vedremo cosa succederà in futuro. Ma se non dovesse accadere, pazienza. Non cambierà la mia vita”, ha detto.

Poi ha parlato del futuro prossimo, quindi della Red Bull. Il rendimento della squadra è stato molto condizionato da queste difficoltà nel mettere la vettura nella corretta finestra di funzionamento. Tant’è che ha perso la leadership nel mondiale costruttori. Il mondiale però è ancora aperto e guardando a quanto accaduto nelle ultime gare, Verstappen può dirsi molto fiducioso sui prossimi aggiornamenti: “In Azerbaijan abbiamo fatto un buon passo avanti. Ci vorrà del tempo, ma penso che si possa essere felici di quanto visto a Baku. Speriamo di poter fare ancora dei progressi da qui in avanti”, ha concluso.

