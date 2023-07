Home » Gp d’Austria: Verstappen in pole position, Leclerc in difficoltà 12esimo

Continua a stupire Max Verstappen, anche oggi protagonista nella mini gara del sabato. Vittoria e pole position per il Gran Premio di domani. Sainz terzo, male Leclerc addirittura dodicesimo in una giornata di dominio RedBull. Fanalino di coda ancora le Alfa Romeo che non riescono ad ingranare. La Sprint è stata segnata la pioggia che potrebbe anche condizionare la corsa di domani pomeriggio. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

SPIELBERG, AUSTRIA – JULY 01: Max Verstappen of Netherlands and Red Bull Racing celebrate the victory of the Sprint ahead of the F1 Grand Prix of Austria at Red Bull Ring on July 01, 2023 in Spielberg, Austria. (Photo by Danilo Di Giovanni/Getty Images)

Prima fila tutta RedBull

La gara Sprint premia ancora la scuderia austriaca che nell’occasione gareggia davanti al pubblico di casa. Qualche scaramuccia tra Verstappen e Perez nei primi giri, poi l’olandese prende il largo e vince conquistandosi 8 punti. Sainz tiene bene e conquista il terzo gradino del podio in una giornata difficile per la Ferrari. Leclerc arriva dodicesimo e pregiudica la gara di domani partendo dalle retrovie. Delusione anche per l’Alfa Romeo che piazza Zhou e Bottas nelle ultime due posizione e domina chiuderà la griglia di partenza.

Provedel in Austria

Anche Provedel in Austria al seguito della Ferrari per godersi il Gran Premio. Il portiere della Lazio, che nell’ultima stagione ha vinto il premio come migliore nel proprio ruolo, ha raggiunto Zeltweg in camper insieme agli amici. Da sempre tifoso della Ferrari, ha elogiato il duo della Rossa: “A me piace tantissimo Carlos Sainz. Mi sembra un grande lavoratore, che cerca attraverso lo studio di colmare il gap sugli altri. Apprezzo questo suo aspetto . Proviamo a fermare Verstappen” ha detto a Sky Sport.

