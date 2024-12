Verissimo è un famoso rotocalco televisivo di Canale 5 dove ogni settimana ospiti dal mondo dello spettacolo, e non solo, si raccontano ai microfoni di Silvia Toffanin. Nel corso della puntata di ieri, 8 Dicembre 2024, la padrona di casa ha ospitato nel suo studio la sorella di Giulia Tramontano, la ragazza incinta uccisa dal sul compagno. Un momento toccante che ha portato Silvia Toffanin alle lacrime. (Continua a leggere dopo le foto)

“Verissimo”, Silvia Toffanin crolla in lacrime: cosa è successo

Tra le interviste di domenica 8 Dicembre 2024 di Verissimo anche quella a Chiara Tramontano. La sorella di Giulia, la ragazza uccisa dal compagno al settimo mese di gravidanza, è stata intervistata dopo la sentenza di condanna all’ergastolo per Alessandro Impagnatiello. Silvia Toffanin, visibilmente commossa, come riportato da Caffeina, ha accoloto la sua ospite dicendo: “Innanzitutto grazie per essere qui, so che non è facile, ma la storia di tua sorella ha sconvolto l’opinione pubblica e ha colpito tutti. L’uomo che ha ucciso tua sorella e il bambino nel suo grembo è stato condannato all’ergastolo”. Chiara ha poi aggiunto: “Questa sentenza è stata giusta, ho tirato un sospiro di sollievo. Il male è chiuso dietro alle sbarre e lontano da me. L’amore per mia sorella rimarrà per sempre. Anche pensando che lui non abbia più una vita, trovo assurdo che lei sia sotterrata in un giardino e che io non abbia mai conosciuto mio nipote. Avevo anche paura che ottenesse uno sconto di pena”.

