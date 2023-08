“Vergogna”. Ryanair nell’occhio del ciclone: quanto fanno pagare a due anziani che sbagliano a fare il check-in

Una recente vicenda all’aeroporto ha gettato Ryanair nell’occhio del ciclone, attirando l’attenzione sulla politica della compagnia aerea per quanto riguarda i costi e i servizi al check-in. In particolare, una coppia di anziani è stata costretta a sborsare una cifra considerevole per un errore apparentemente innocuo.

Ryanair charges elderly couple £110 after they download wrong boarding cards



Ruth Jaffe, 79, and her disabled husband Peter, 80, had checked in for return instead of outgoing flight



https://t.co/NWI4vfOPqa — Socialist Voice (@SocialistVoice) August 15, 2023

Ryanair: problemi al check-in

Ryanair, una delle compagnie aeree a basso costo più note d’Europa, è spesso al centro di dibattiti e controversie per la sua politica di prezzi, servizi e condizioni per i passeggeri. In questo caso, il focus è caduto sul processo di check-in online, un passo essenziale prima di imbarcarsi. La compagnia richiede che tutti i passeggeri effettuino il check-in online prima di arrivare all’aeroporto, ricevendo le carte d’imbarco tramite email o SMS 24 ore prima della partenza. Questa pratica mira a semplificare il processo e a ridurre i tempi d’attesa in aeroporto. Tuttavia, anche i viaggiatori più esperti possono incappare in errori, e la storia della coppia di anziani Ruth Jaffe, 79 anni, e Peter Jaffe, 80 anni, ne è un esempio lampante. I due stavano preparandosi per un volo da Londra a Bergerac, in Francia, quando hanno scoperto di aver effettuato il check-in online solo per il viaggio di ritorno, trascurando quello di andata. L’errore apparentemente innocuo ha scatenato un costo significativo. Una volta giunti in aeroporto, la coppia è stata informata che avrebbe dovuto pagare la somma di 110 sterline, pari a circa 130 euro, per effettuare il check-in in loco e stampare le carte d’imbarco. La reazione di Ruth Jaffe è stata di indignazione e disgusto di fronte a un addebito così elevato per quello che considerava un errore comune. La figlia della coppia ha condiviso l’esperienza sui social media, aggiungendo la parola “Vergogna” diretta alla compagnia aerea.

La Risposta di Ryanair

La vicenda ha rapidamente catturato l’attenzione dell’opinione pubblica e ha spinto Ryanair a rispondere. La compagnia ha riconosciuto che il processo di check-in online è un requisito fondamentale, sottolineando che tutti i passeggeri devono aderire a questa pratica prima di arrivare in aeroporto. Ryanair ha chiarito che invia notifiche tramite email o SMS per ricordare ai passeggeri di effettuare il check-in. Nella risposta, la compagnia ha espresso dispiacere per il fatto che i passeggeri in questione abbiano ignorato il messaggio e non abbiano rispettato il procedimento richiesto.