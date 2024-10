Venezia-Atalanta 0-2, una Dea cinica liquida i lagunari in meno di 50 minuti

Venezia-Atalanta 0-2, una Dea cinica approfitta degli svarioni difensivi dei lagunari e liquida la pratica già nei primi 50 minuti di gioco con Pasalic e Retegui. La squadra di Gasperini legittima il successo con numerose occasioni, inclusa una traversa colpita da Lookman. I padroni di casa pagano nuovamente a caro prezzo le lacune difensive che li hanno penalizzati per tutta la stagione.

