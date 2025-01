Vanno a rubare nel casolare ma finisce male: prima l’esplosione, poi il dramma

Tentativo di furto finisce nel dramma: i ladri si sarebbero introdotti in un casolare abbondato con l’intento di rubare la cassaforte. Questa, però, al suo interno conteneva cartucce da caccia e vernice infiammabile. Nel tentativo di aprirla con una smerigliatrice angolare, avrebbero accidentalmente provocato lo scoppio e si sarebbe messa molto male per due di loro. (Continua…)

Vanno a rubare in un casolare ma esplode cassaforte

Due ladri, probabilmente aiutati da un terzo complice, si sarebbero introdotti in un casolare abbandonato con l'intento di rubare la cassaforte presente al suo interno. Peccato per loro che la cassaforte conteneva alcune cartucce da caccia e della vernice infiammabile. I ladri avrebbero tentato di aprire la cassaforte con una smerigliatrice angolare, ma avrebbero provocato lo scoppio, che li ha gravemente ustionati in più parti del corpo.