Van Aert si è infortunato durante Attraverso le Fiandre, mettendo in serio pericolo l’intera stagione. A poco più di un mese dal Giro d’Italia c’è grande incertezza in merito alla sua presenza. Il DS della Visma, però, ha rotto il silenzio ed ha spiegato come stanno le cose. (Continua…)

Van Aert ci sarà al Giro d’Italia?

Manca poco più di un mese all’inizio del Giro d’Italia. Uno dei ciclisti più rappresentativi, Wout Van Aert, potrebbe non esserci. La sua stagione ha subito un brusco stop durante Attraverso le Fiandre, dove il ciclista è stato protagonista – suo malgrado – di una rovinosa caduta. Il corridore ha subito la frattura della clavicola, di alcune costole e dello sterno ed è stato operato il mattino seguente. La sua stagione apparse compromessa, ma il DS della Visma predica ottimismo.

“Al momento non abbiamo notizie sull’inizio del processo di recupero” – ha detto – “Ci penseremo nei prossimi giorni e lasceremo che i medici decidano quello che sarà possibile fare“. La fase di recupero dall’infortunio ovviamente non verrà forzata, perchè il Giro d’Italia rappresenta una tappa importante, ma all’orizzonte ci sono i Giochi Olimpici di Parigi, in programma a luglio.