Tragedia in montagna, valanga travolge gruppo di sciatori italiani: ci sono vittime

Tragedia in montagna, dove un gruppo di sciatori italiani è stato travolto da una valanga. Sarebbero sette in tutto le persone coinvolte nel terribile incidente. Gli italiani sarebbero cinque, mentre gli altri due sarebbero la guida e il pilota dell’elicottero con cui il gruppo è arrivato in vetta. Nonostante i soccorsi tempestivi, il grave incidente avvenuto in montagna purtroppo ha causato alcune vittime. (Continua…)

Valanga travolge sciatori italiani

Un gruppo di sciatori italiani sarebbe stato travolto da una valanga. Due di loro, di 45 e 50 anni, avrebbero perso la vita. La tragica notizia è stata confermata anche dalla polizia locale. Da una prima ricostruzione sembra che la valanga abbia travolto il gruppo di sciatori, la guida e il pilota dell’elicottero mentre si trovavano proprio vicino all’elicottero che li ha accompagnati in vetta. I due italiani sarebbero rimasti sepolti sotto la neve, mentre la guida, rimasta coinvolta nell’incidente, sarebbe rimasta in superficie. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)