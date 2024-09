Us Open, Errani-Vavassori nella storia: hanno vinto il doppio misto

Tennis. L’Italtennis scrive un nuovo capitolo memorabile nella storia con Sara Errani e Andrea Vavassori. I due tennisti italiani hanno conquistato allo US Open il titolo di doppio misto, diventando la prima coppia italiana a vincere uno Slam in questa categoria. (Continua a leggere dopo la foto)

L’Italia trionfa allo US Open: Errani e Vavassori conquistano il titolo di doppio misto

Us Open – Sara Errani e Andrea Vavassori hanno firmato una prestazione memorabile allo US Open, battendo la coppia americana Taylor Townsend e Donald Young con il punteggio di 7-6, 7-5 in un’ora e 28 minuti di gioco. La partita, caratterizzata da grande equilibrio, è stata decisa grazie alla lucidità e alla freddezza dei due italiani, che hanno gestito al meglio i momenti cruciali. Per Errani, il trionfo rappresenta un ulteriore successo in una carriera straordinaria, che ora conta sei titoli dello Slam in doppio, completando così il Career Golden Slam. Vavassori, invece, conquista il suo primo major, coronando un percorso di grande impegno e dedizione.

La coppia avversaria, composta da Townsend, campionessa in carica del doppio femminile a Wimbledon, e Young, che stava disputando il suo ultimo torneo, sperava in una vittoria tutta americana per un finale da sogno. Tuttavia, si sono trovati di fronte due italiani che hanno dominato il tie-break del primo set con un punteggio di 7-0, mostrando una qualità di gioco superiore.

Vavassori, con i suoi riflessi rapidi a rete e un servizio inizialmente non particolarmente incisivo, e Errani, con la sua intelligenza tattica e la continuità nella risposta, hanno saputo mettere in difficoltà i loro avversari. Nonostante un tentativo di recupero da parte di Townsend e Young, che hanno ottenuto un controbreak e pareggiato il secondo set a 4-4, Errani ha dimostrato la sua classe con quattro servizi vincenti al primo turno di battuta successivo, un chiaro segno di grandezza e determinazione. (Continua a leggere dopo la foto)

La magia continua per l’Italia: Errani e Vavassori trionfano allo US Open

L’ultimo game è una scena da film. Vavassori scaglia due risposte fulminanti, mentre Townsend cerca di contrastare con il suo miglior serve and volley, annullando i primi due match point. Tuttavia, al terzo tentativo, Vavassori costringe Townsend all’errore, sigillando così il trionfo italiano. In un’ esplosione di gioia, Vavassori si gira verso Errani, si toglie il cappello e urla di felicità. Errani, visibilmente entusiasta e felice, risponde con un urlo di gioia e poi va a confortare Vavassori, che non riesce a trattenere le lacrime, sopraffatto dall’emozione. “La vita quest’anno ha esagerato, non ci credo nemmeno io. Ho vinto Roma e l’oro olimpico, ho vinto qui, sono felicissima,” ha dichiarato Errani.

Sara Errani, la cui partecipazione agli US Open 2024 ha sorpreso anche Serena Williams, come riportato da Stacey Allaster, direttrice del torneo e ex presidente della WTA, non riesce a nascondere la sua gioia. “Ho sempre detto che volevo vincere uno Slam, sia in singolare, doppio, o doppio misto, non importava. Sono molto emozionato perché ci sono riuscito e l’ho fatto con Sara, che è stata straordinaria,” ha affermato Vavassori. Il torinese ha anche annunciato: “Sara è un esempio, è fondamentale per tutto il movimento: ci vedrete anche in Australia.”

La determinazione di Errani e Vavassori ha spinto la coppia italiana a raggiungere un traguardo mai conquistato prima negli Slam in doppio misto. “Ci siamo divertiti, abbiamo salvato un match point al primo turno con un punto straordinario,” ha ricordato Sara Errani. Ha poi svelato il segreto della loro intesa: “È un ragazzo fantastico, umile, disponibile, divertente e alla mano. Mi fa star bene, mi fa vincere voleé contro voleé: è perfetto.”