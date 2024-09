Home | Us Open, Errani e Vavassori in finale nel doppio misto

Tennis. Us Open. Il successo del tennis italiano continua a brillare a New York, con Sara Errani e Andrea Vavassori che hanno raggiunto la finale del doppio misto agli US Open, diventando la prima coppia italiana a riuscirci. I due atleti hanno conquistato il passaggio alla finale grazie alla vittoria su Grant e Kovacevic. Il match per il titolo si svolgerà giovedì contro gli statunitensi Taylor Townsend e Donald Young. Gli US Open sono trasmessi in diretta su Sky Sport e disponibili in streaming su NOW. (Continua a leggere dopo le foto)

Errani e Vavassori in finale nel doppio misto agli US Open

Us Open. Il tennis italiano continua a brillare con Sara Errani e Andrea Vavassori, che sono diventati la prima coppia azzurra a raggiungere una finale di doppio misto in uno Slam. Agli Us Open hanno superato in semifinale gli statunitensi Tyra Grant e Aleksandar Kovacevic con i punteggi di 6-3, 7-5. La coppia italiana giovedì prossimo sfiderà per il titolo Taylor Townsend e Donald Young, che hanno sorprendentemente eliminato le teste di serie numero 8 del seeding, Aldila Sutjadi e Rohan Bopanna.

Questa rappresenta la quarta finale di doppio misto per l’Italia: oltre ai due successi ottenuti da Nicola Pietrangeli e Shirley Bloomer al Roland Garros nel 1958 e da Raffaella Reggi e Sergio Casal agli US Open, c’è stata una finale nel 1925 a Wimbledon con Uberto De Morpurgo ed Elisabeth Ryan.