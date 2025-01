“Uomini e Donne”, Sossio ritrova l’amore un anno dopo la rottura con Ursula

Si riaccendo i riflettori su Sossio Aruta, ma questa volta non per parlare dell’ennesima lite con Ursula. I due si sono lasciati definitivamente un anno fa, dopo un rapporto burrascoso durato 6 anni. L’ex cavaliere di Uomini e Donne e l’ex dama si sono scontrati più volte anche pubblicamente. Ora però, sembra che Sossio abbia voltato pagina e spunta lo scatto con la nuova presunta fidanzata. (Continua dopo le foto)

“Uomini e Donne”, Sossio ha una nuova fidanzata dopo Ursula?

Sui social, Sossio ha pubblicato uno scatto insieme ad una donna. I due si baciano, ma lei è di spalle. Della donna si vedono solo i lunghi capelli corvini. Uno scatto con tanto di dedica “my love”, parole che hanno fatto ipotizzare che la donna mostrata fosse la nuova fiamma. Nonostante ciò, non mancano i sospetti che questo scatto possa essere solo una ripicca nei confronti di Ursula. Per quale motivo? (Continua dopo le foto)

Sossio, nell’ultimo post ricorda Ursula

Dopo quello scatto, l’ex cavaliere non ha più pubblicato nulla a proposito della presunta nuova fiamma. È arrivata però una foto su un’uscita con la mamma e la sorella per il compleanno di mamma. Nella didascalia, Sossio ha ricordato che un anno fa esatto, era arrivata la separazione con Ursula Bennardo. “Proprio un anno fa, l’ultimo trasloco, l’ultima umiliazione, un viaggio di sola andata, un distacco atroce. Un miscuglio di lacrime, delusione e incredulità”, le sue parole. C’è ancora qualcosa tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne?

