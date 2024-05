Matteo Ranieri, ex tronista di Uomini e Donne, è stato beccato in compagnia della nuova fidanzata. molto amato, ha una nuova fidanzata. A spifferare il gossip, Deianira Marzano, che ha riportato sul proprio profilo social, la curiosa segnalazione da parte di una fan. Ciò che più sorprende è che Matteo Ranieri dopo Uomini e Donne si è sempre dichiarato single, nonostante ciò con la sua nuova fidanzata andrebbe avanti da parecchi mesi. (Continua dopo le foto)

Il percorso di Matteo Ranieri a “Uomini e Donne”

Prima della sua esperienza da tronista Matteo Ranieri, era arrivato nel programma di Canale 5 come corteggiatore di Sophie Codegoni. Matteo Ranieri fu la scelta della tronista e i due hanno avuto una breve storia, scoppiata poco dopo la loro uscita dal programma. Matteo è poi tornato nel programma due anni fa, dove ha conosciuto Federica Avesano e Valeria Cardone. È stata proprio quest’ultima la sua scelta, ma anche questa volta la relazione è durata quanto un battito di ciglia una volta fuori da Uomini e Donne. (Continua dopo le foto)

“Uomini e Donne”, Matteo Ranieri ha una nuova fidanzata

La fortuna non è stata dalla parte di Matteo a Uomini e Donne, ma pare che l’ex tronista abbia trovato l’amore una volta fuori dal programma. A rendere pubblica la relazione non è stato il diretto interessato, ma l’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha pubblicato sui social un’interessante segnalazione. “Lui ieri era da lei! Sempre insieme…“, si legge nella segnalazione di una fan che conferma la relazione. Che un personaggio pubblico voglia tenere una relazione privata non è una scelta che stupisce ma il motivo per cui l’avrebbe nascosta avrebbe fatto storcere il naso ad alcuni fan. (Continua dopo le foto)

