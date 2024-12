“Uomini e Donne”, colpo di scena tra Martina e il cavaliere: è andata a riprenderselo

Ogni pomeriggio su Canale 5 va in onda Uomini e Donne, il programma ideato e condotto da Maria De Filippi che aiuta le persone a trovare la propria anima gemelle. Le scelte delle dame e dei cavalieri presenti in studio vengono commentati da due super opinionisti: Gianni Sperti e Tina Cipollari. Nel corso della puntata di ieri 11 Dicembre 2024 c’è stato un colpo di scena tra Martina e un cavaliere. (Continua a leggere dopo le foto)

“Uomini e Donne”, scatta il bacio tra Martina e Gianmarco

Dopo due mesi infiniti, il pubblico di Uomini e Donne ha potuto assistere al bacio tra Martina e Gianmarco in esterna. Ovviamente Ciro, l’altro conrteggiatore di Martina, non l’ha presa bene. Intanto la tronista ha deciso di eliminare Francesco proprio perché con Ciro e Gianmarco si trova molto più avanti dal punto di vista delle emozioni e dei sentimenti. Maria De Filippi, dopo aver visto l’esterna, come riportato da La Nostra Tv, ha dichiarato: “Quando vi ho visti abbracciati, te e Giamarco, pensavo che ci sarebbe stata la scelta. Comunque ti stai vivendo questo percorso come non succedeva da tempo. Ti auguro di non prenderti un no, perché c’è sempre quello. Gianmarco e Ciro si devono preparare a una bella rumba”.

