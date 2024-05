“Uomini e Donne”, addio Brando: Beatriz ora ha occhi solo per lui

È passato qualche mese dalla fine del trono di Brando a Uomini e Donne, un trono che ha tenuto col fiato sospeso molti fan per più di sei mesi. All’interno del programma di Maria De Filippi il ragazzo si è legato particolarmente a due corteggiatrici: Raffaella Scuotto e Beatriz D’Orsi. In tanti davano per scontato che alla fine Brando scegliesse Beatriz, invece ha sorpreso tutti uscendo con Raffaella. La loro storia prosegue a telecamere e spente e anche se mandano avanti una relazione a distanza, (lui Treviso, lei Napoli) sembrano essere molto innamorati. In molti ora si chiedono: E Beatriz?

Addio Brando: Beatriz ora ha occhi solo per lui

Uno dei percorsi più appassionanti dell’attuale stagione di Uomini e Donne è stato senza dubbio quello di Brando Ephrikian, ultimato con la scelta di Raffaella Scuotto che è riuscita a far breccia nel suo cuore, a dispetto di Beatriz D’Orsi. Da quando è tornata alla vita normale, quest’ultima, sta vivendo momenti di spensieratezza e di gioia insieme agli amici e la famiglia, tra aperitivi, feste di laurea e gite sulla neve, che condivide con i suoi seguaci su Instagram. Ma non solo, negli ultimi tempi la ragazza sta seminando alcuni indizi carpiti alimentando la curiosità del web che danno tutta l’impressione che abbia voltato pagina e nella sua vita ci sia un nuovo amore. (scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)