United Cup, sfuma il sogno: Italia battuta, giornataccia per Paolini e Cobolli

Si interrompe ai quarti di finale il cammino dell’Italia nella United Cup 2024. Dopo aver chiuso imbattuti il round robin, gli azzurri sono stati sconfitti dalla Repubblica Ceca, che si è imposta con un netto 2-0 grazie alle prestazioni di Karolina Muchova e Tomas Machac.

Jasmine Paolini e Flavio Cobolli, protagonisti delle due sfide, non sono riusciti a reggere l’urto contro avversari che si sono dimostrati nettamente superiori, segnando così la fine del percorso italiano nella competizione.

La prima sfida ha visto Jasmine Paolini affrontare Karolina Muchova, un’avversaria che si conferma la sua “bestia nera“. La tennista toscana, numero 4 del ranking mondiale, ha ceduto con un doppio 6-2 alla numero 22 al mondo. Per Paolini, questa è la quinta sconfitta consecutiva contro Muchova, che ancora una volta si è dimostrata superiore in ogni fase del gioco.

United Cup, Italia eliminata: Paolini e Cobolli, giornata no

Il match è stato segnato da un lungo blackout per l’azzurra, che ha perso sette giochi consecutivi dal 2-1 del primo set fino all’1-2 del secondo. Nonostante un tentativo di rimonta con due palle break nel quarto game del secondo parziale, Muchova ha sempre mantenuto il controllo grazie a un servizio impeccabile, annullando tutte le dieci palle break affrontate durante il match.

Ancora più netta la sconfitta di Flavio Cobolli, battuto in soli 56 minuti da Tomas Machac con il punteggio di 6-1, 6-2. Il giovane azzurro non è mai riuscito a entrare in partita, soffrendo sia nei turni di battuta che in risposta. Con solo il 54% di prime in campo e il 38% di punti vinti con la seconda di servizio, Cobolli ha faticato contro il ritmo imposto da Machac, che ha convertito le quattro palle break a suo favore.

