Ci siamo, l’ultima giornata di Serie A è finalmente arrivata: a partire da questa sera ci aspettano tre giorni di grandissime emozioni: da Nord a Sud, dalla cima della classifica agli ultimi posti, moltissimi verdetti di questo campionato saranno emanati nelle prossime 72 ore. Tra l’atto finale della lotta scudetto, la conquista dell’ultimo posto disponibile per la Champions e la lotta salvezza per evitare la retrocessione, c’è moltissimo di cui parlare. Facciamo ordine.

Il calendario dell’ultima giornata

Prima di approfondire meglio quali scontri tenere d’occhio nell’ultima giornata di Serie A, diamo un occhio al calendario nel dettaglio.

Napoli-Cagliari: venerdì 23 maggio ore 20:45

Como-Inter : venerdì 23 maggio ore 20:45

venerdì 23 maggio ore 20:45 Bologna-Genoa: sabato 24 maggio ore 18

Milan-Monza: sabato 24 maggio ore 20:45

Atalanta-Parma: domenica 25 maggio ore 20:45

Empoli–Verona: domenica 25 maggio ore 20:45

Lazio-Lecce: domenica 25 maggio ore 20:45

Torino-Roma: domenica 25 maggio ore 20:45

Udinese-Fiorentina: domenica 25 maggio ore 20:45

Venezia-Juventus: domenica 25 maggio ore 20:45

Un venerdì di fuoco per lo Scudetto

Il venerdì tutta Italia scoprirà chi è il vincitore della Serie A 2024-2025: il Napoli e l’Inter, rispettivamente prima a seconda in classifica, scenderanno infatti in campo in contemporanea alle 20.45. I partenopei affronteranno il Cagliari tra le mura amiche del Maradona, mentre l’Inter andrà a Como per espugnare il Senigallia. Sulla carta, il match del Napoli è più favorevole, essendo il Cagliari meno attrezzato rispetto al Como e già matematicamente salvo: in più, tutto l’atmosfera al Maradona sarà un propulsore fondamentale per gli Azzurri, che potranno contare sull’infervorato sostegno dei tifosi. Al netto di questo, però, nulla può essere dato per scontato fino al triplice fischio finale, proprio come abbiamo visto nella scorsa settimana. Il sorpasso nerazzurro, infatti, sembrava cosa fatta, fino a che la Lazio non ha pareggiato con il gol di Pedro al 90′.

Sabato di decompressione

Dopo le fortissime emozioni del venerdì, che terranno tifosi e appassionati incollati alla tv per 90 minuti, arriverà un sabato molto più tranquillo. Gli scontri previsti, infatti, coinvolgono quattro squadre sostanzialmente senza obiettivi: il Milan, che è ormai certo di non fare le coppe nella prossima stagione, affronterà un Monza già retrocesso; il Bologna si è già qualificato in Europa League grazie alla vittoria della Coppa Italia e perciò non ha bisogno di punti, e affronterà un Genoa già salvo aritmeticamente.

Domenica: inferno e paradiso

Domenica si torna nel vivo dell’azione, con diversi scontri determinanti per l’accesso alle coppe europee, compresa l’ambitissima Champions League. A giocarsi l’ultimo posto per la coppa più prestigiosa sono rimaste tre squadre: Juventus, Roma e Lazio. Ecco gli scenari possibili:

La Juventus va in Champions se vince, se pareggia e la Roma non vince, se perde e Roma e Lazio non vincono. I bianconeri, che affronteranno il Venezia fuori casa, sono dunque la squadra con più risultati utili a disposizione.

vince, se pareggia e la Roma non vince, se perde e Roma e Lazio non vincono. I bianconeri, che affronteranno il Venezia fuori casa, sono dunque la squadra con più risultati utili a disposizione. La Roma per andare in Champions League deve vincere per forza e sperare che la Juve perda o pareggi. i giallorossi se la vedranno con il Torino in Piemonte.

vincere per forza e sperare che la Juve perda o pareggi. i giallorossi se la vedranno con il Torino in Piemonte. La Lazio va in Champions League se vince, la Juve perde e la Roma non perde o pareggia. Match favorevole per i biancocelesti, che affronteranno il Lecce all’Olimpico.

Nella disputa europea entra anche la Fiorentina, che proverà un ultimo assalto alla Conference League, a cui potrà accedere nel caso in cui vinca il match contro l’Udinese e la Lazio perda il confronto con il Lecce.

Ma domenica sarà anche una giornata cruciale per la lotta salvezza: in gioco ci sono ben cinque squadra tra Verona, Parma, Lecce, Empoli e Venezia. Il Monza, come già detto, è matematica retrocesso e il prossimo anno disputerà la Serie B. L’adrenalinica lotta salvezza passerà per questi scenari: