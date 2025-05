Pronostico Bologna-Genoa: statistiche, quote e analisi finale

Il match tra Bologna e Genoa, in programma allo stadio Dall’Ara sabato 24 maggio alle ore 18:00, rappresenta l’ultimo appuntamento stagionale per entrambe le squadre nel campionato di Serie A. Mentre i padroni di casa cercano il riscatto dopo la sconfitta contro la Fiorentina e vogliono salutare i tifosi con una vittoria, il Genoa arriva a Bologna senza particolari pressioni di classifica, avendo già raggiunto la salvezza con largo anticipo. Il clima atteso è quello di una vera e propria festa di fine stagione, con la prospettiva di una gara vivace e ricca di emozioni.

Le statistiche chiave del Bologna e le quote più interessanti

L’analisi delle statistiche e delle quote scommesse mostra un Bologna solido in casa e favorito dai bookmaker. Ecco alcuni dati rilevanti:

Il Bologna non perde da sei turni casalinghi e ha già conquistato la qualificazione europea.

non perde da sei turni casalinghi e ha già conquistato la qualificazione europea. La squadra emiliana ha realizzato 6 dei 7 rigori concessi in stagione.

L’ultimo successo del Genoa al Dall’Ara risale alla stagione 2020/21.

al risale alla stagione 2020/21. Negli ultimi 7 incontri, in 5 casi ci sono stati meno di 4,5 cartellini estratti.

Il Genoa non mantiene la porta inviolata da 5 partite consecutive.

Le quote principali offerte dagli operatori pongono il successo del Bologna tra 1.45 e 1.50, mentre la vittoria del Genoa raggiunge quota 6.50, segno di un netto favore per i padroni di casa.

Il pronostico degli esperti converge su una gara spettacolare e ricca di reti. Le statistiche recenti e le motivazioni delle due squadre portano a ritenere probabile una partita aperta, con entrambe le formazioni capaci di andare a segno. Nelle ultime uscite, infatti, sia Bologna che Genoa hanno mostrato buona efficienza offensiva, con elementi di qualità come Orsolini e Pinamonti pronti a lasciare il segno. I risultati esatti più gettonati sono 2-1, 3-1 e 3-2 per i padroni di casa. Inoltre, i bookmaker propongono l’over 2.5 a quote sensibilmente inferiori rispetto all’under, rafforzando l’idea di una gara con almeno tre gol totali. Di rilievo anche la quota “Gol Sì”, vista la frequenza con cui entrambe le squadre hanno segnato negli ultimi incontri, incluso il 2-2 della gara d’andata.

Bologna–Genoa si preannuncia come un match all’insegna dello spettacolo, favorito anche dall’assenza di pressioni di classifica. Le quote avvantaggiano nettamente i padroni di casa, con valori tra 1.45 e 1.50, mentre il successo ospite arriva a 6.50. Sono attese almeno tre reti complessive e una marcatura per parte. Consulta sempre le nostre analisi e scopri tutte le statistiche aggiornate per non perderti i dettagli sulle prossime partite di Serie A!