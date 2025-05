Pronostico Como-Inter: statistiche, quote e analisi dettagliata

La stagione di Serie A si avvia alla sua drammatica conclusione con una sfida che promette emozioni e suspense: Como contro Inter, ultimo atto di un campionato ricco di colpi di scena. Gli occhi sono puntati sulla squadra di Simone Inzaghi, ancora in corsa per lo Scudetto, ma costretta a vincere e sperare in un passo falso del Napoli. Al Sinigaglia, i riflettori saranno anche sulla sorprendente formazione lariana, reduce da una stagione storica.

Como in grande forma: sei vittorie e una salvezza da record

Il Como si presenta all’ultima giornata di Serie A in uno stato di forma eccezionale. La squadra guidata da Fabregas, grazie a sei vittorie consecutive e al recente pareggio contro il Verona, ha consolidato la propria posizione in classifica, raggiungendo la salvezza con largo anticipo. Questo risultato rappresenta un traguardo storico per i lariani, che al loro primo anno di massima serie sono riusciti a mettere in difficoltà anche squadre blasonate come Napoli e Roma.

Punti salienti del percorso del Como:

Sei vittorie consecutive prima del pareggio a Verona

Salvezza raggiunta con diverse giornate d’anticipo

Capacità di fermare big come Napoli e Roma al Sinigaglia

La squadra ha saputo coniugare qualità tecnica e spensieratezza, elementi che la rendono un avversario ostico soprattutto per un’Inter obbligata a vincere.

L’undici titolare previsto per il Como (4-2-3-1):

Portiere Butez Difensori Vojvoda, Engelhardt, Kempf, Valle Centrocampisti Perrone, Da Cunha Trequartisti Caqueret, Nico Paz, Strefezza Punta Douvikas

Per il Como la partita rappresenta l’occasione di chiudere in bellezza una stagione già memorabile, senza la pressione del risultato, ma con la motivazione di regalare un’ulteriore soddisfazione ai propri tifosi.

La sfida con l’Inter si preannuncia dunque equilibrata, con i bookmaker che assegnano all’eventualità del pareggio (segno X) una quota interessante di 4.25. Da segnalare anche la quota 1.64 per il “Gol” di entrambe le squadre, testimonianza della pericolosità offensiva di entrambe le formazioni.

In sintesi, la gara tra Como e Inter rappresenta l’epilogo perfetto per una stagione intensa: da una parte i nerazzurri che inseguono ancora il sogno Scudetto, dall’altra una squadra che ha già scritto la storia. Secondo i pronostici, il pareggio è quotato a 4.25 mentre la possibilità che entrambe le squadre segnino viene proposta a 1.64.

