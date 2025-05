Pronostico Atalanta-Parma: statistiche e analisi dettagliata

L’attenzione degli appassionati di Serie A si concentra sul match tra Atalanta e Parma, in programma domenica sera al Gewiss Stadium. Questa sfida si preannuncia determinante sia per il prestigio dei padroni di casa, sia per le speranze salvezza degli ospiti. Analizziamo i numeri e le statistiche che accompagnano le due squadre verso questa importante partita, cercando di offrire un quadro chiaro anche a chi non segue abitualmente il mondo delle scommesse sportive.

Atalanta imbattibile in casa contro il Parma: numeri e risultati precedenti

La Dea ha messo a segno una serie di risultati impressionanti nei confronti diretti con il Parma. Ecco alcuni dati significativi che aiutano a comprendere meglio l’andamento storico tra le due formazioni:

Sette vittorie consecutive dell’ Atalanta contro il Parma in Serie A , con un punteggio aggregato di 24-5.

La squadra bergamasca non ha mai battuto la stessa avversaria per otto gare di fila nella massima serie.

Negli ultimi nove incontri, il Parma ha ottenuto un solo punto contro i nerazzurri.

ha ottenuto un solo punto contro i nerazzurri. Al Gewiss Stadium, l’Atalanta ha vinto le ultime quattro sfide contro il Parma senza subire reti.

Per i gialloblù, la situazione non è delle più favorevoli, ma la gestione Cristian Chivu ha portato spesso risultati positivi contro squadre di alta classifica, rimanendo imbattuto in sei delle ultime sette partite di questa tipologia.

La partita di domenica rappresenta uno snodo cruciale per entrambe le compagini. L’Atalanta ha la possibilità di chiudere questa stagione con 77 punti, ad un solo punto dal proprio record storico, fissato a quota 78 nelle stagioni 2019/20 e 2020/21. Inoltre, il reparto difensivo della Dea ha subito solo 34 reti in questo campionato, avvicinandosi così al miglior risultato nella Serie A a 20 squadre (39 gol subiti nel 2017/18). Da segnalare la straordinaria propensione offensiva da fuori area: 12 reti dalla distanza in questa stagione, con la possibilità di superare il record delle ultime due stagioni (13 reti).

Giocatore Gol Assist Mateo Retegui 25 7 Ibrahim Sulemana 2 (ultime due giornate da fuori area) –

Mateo Retegui si conferma leader offensivo con 32 partecipazioni attive (gol+assist), mentre Ibrahim Sulemana ha segnato da fuori area in due partite consecutive, avvicinandosi a un record raro in Serie A.

Per il Parma , spicca il portiere Zion Suzuki , autore di 98 parate, primato tra i pari età nei maggiori cinque campionati europei.

I gialloblù saranno matematicamente salvi in caso di vittoria, oppure in base ai risultati di Lecce ed Empoli nell'ultima giornata.

L’attesa per Atalanta-Parma cresce, con i padroni di casa alla ricerca di nuovi record e gli ospiti impegnati nella lotta salvezza. Le quote delle scommesse, sebbene non indicate esplicitamente nei dati forniti, vedrebbero favoriti i nerazzurri in virtù dei precedenti e della solidità mostrata in casa. Il Parma, però, cercherà di sfruttare la propria resilienza e il talento del giovane Suzuki per ottenere il risultato necessario. Consulta le nostre previsioni, analizziamo dati, statistiche e trend per offrirti un quadro completo sugli eventi sportivi più importanti!