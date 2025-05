Pronostico Napoli-Inter: statistiche e scenari Scudetto Serie A

L’ultima giornata della Serie A 2024/25 si annuncia come una delle più emozionanti degli ultimi anni, con Napoli e Inter pronte a giocarsi lo Scudetto fino all’ultimo minuto. I riflettori sono puntati su una possibile soluzione inedita: lo spareggio per il titolo, scenario che renderebbe questa stagione davvero memorabile per tutti gli appassionati di calcio italiano.

Statistiche e combinazioni decisive per Napoli e Inter

La classifica recita Napoli 79 punti, Inter 78 punti. Un solo punto separa le due squadre alla vigilia dell’ultimo turno, che si giocherà venerdì 23 maggio alle 20.45. Ecco il quadro delle partite decisive:

Napoli – Cagliari allo Stadio Maradona : il Napoli affronta un Cagliari già salvo, in un ambiente caldissimo.

allo : il affronta un già salvo, in un ambiente caldissimo. Como – Inter allo Stadio Sinigaglia: anche il Como non ha più obiettivi di classifica, ma i nerazzurri dovranno comunque vincere per sperare nel sorpasso.

Secondo il regolamento della Lega Serie A, in caso di arrivo a pari punti si procederà con uno spareggio in gara secca per assegnare lo Scudetto. La storia della Serie A ha visto un solo precedente: nel 1963/64 Bologna e Inter si affrontarono a Roma con vittoria dei rossoblù.

Il Napoli conquisterà il titolo se:

Vince contro il Cagliari

Pareggia e l’ Inter non vince

non vince Perde e l’Inter perde

L’Inter invece sarà campione se:

Vince e il Napoli pareggia o perde

Lo spareggio scatta solo se il Napoli perde e l’Inter pareggia: entrambi chiuderebbero a 79 punti.

In caso di spareggio, la partita si disputerebbe lunedì 26 maggio alle 20.45. La sede prevista è il San Siro di Milano per miglior differenza reti dell’Inter, ma la Lega valuta anche lo Stadio Olimpico di Roma per motivi di ordine pubblico. Non sono previsti tempi supplementari: dopo i 90 minuti si andrà direttamente ai rigori.

La stagione di Serie A si chiude con un finale incandescente, in cui il Napoli parte favorito grazie al vantaggio e al fattore campo, mentre l’Inter sogna la rimonta. Le quote dei pronostici vedono leggermente avanti gli azzurri, ma la possibilità dello spareggio tiene tutti con il fiato sospeso. Segui la nostra sezione dedicata per le ultime analisi e gli aggiornamenti sulle sfide decisive dello Scudetto!