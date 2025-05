Pronostico Milan-Monza: statistiche, quote e analisi dettagliata

L’ultimo turno di campionato vede Milan e Monza protagoniste a San Siro in una sfida che, pur avendo poco da dire per la classifica, offre spunti interessanti per gli appassionati di statistiche e pronostici. I rossoneri, reduci da una stagione altalenante, vogliono chiudere con una vittoria davanti al proprio pubblico, mentre il Monza cerca di salutare la Serie A con una prestazione dignitosa, dopo una retrocessione già matematica. L’analisi delle quote e delle statistiche rende questa partita particolarmente interessante agli occhi degli scommettitori e degli appassionati di calcio.

Statistiche e precedenti: il Milan cerca il riscatto finale

La partita tra Milan e Monza rappresenta non solo l’ultimo atto di questa stagione per entrambe le squadre, ma anche un’occasione per analizzare alcuni dati chiave.

Il Milan non mantiene la porta inviolata da quattro giornate consecutive.

non mantiene la porta inviolata da quattro giornate consecutive. Negli ultimi cinque incontri disputati, in quattro occasioni i rossoneri sono stati la prima squadra a subire gol.

Nei dieci confronti diretti più recenti, ben otto volte si sono registrati meno di 4.5 cartellini .

. Il Monza ha perso l’ultimo match subendo una rimonta contro l’Empoli ed è già retrocesso.

Il bilancio storico tra le due squadre vede il Milan nettamente avanti con 14 vittorie su 16 incontri.

L’ultima sfida tra le due formazioni, avvenuta a novembre, si è conclusa con una vittoria per 1-0 dei rossoneri, mentre il Monza ha ottenuto la sua ultima vittoria nel febbraio 2024 con un sorprendente 4-2.

Secondo i bookmaker, la vittoria del Milan è quotata intorno a 1.25, segno che gli operatori si aspettano una chiusura positiva da parte dei padroni di casa. Al contrario, il successo del Monza è fissato a circa 11 volte la posta, evidenziando il ruolo di sfavorita della squadra brianzola. Le quote relative all’Over 2.5 sono più basse rispetto all’Under, suggerendo un match con diversi gol. Inoltre, la probabilità che entrambe le squadre vadano a segno è considerata elevata, anche perché entrambe hanno dimostrato vitalità offensiva nelle ultime giornate.

L’attenzione sarà rivolta ad alcuni giocatori chiave: il Milan punterà su Felix per chiudere in bellezza, mentre il Monza si affiderà a Caprari, pronto a lasciare un segno nell’ultima gara in massima serie. Dal punto di vista delle quote esatte, i risultati più probabili sembrano essere 2-1 o 3-1 in favore dei rossoneri, dati i precedenti e la voglia di riscatto dopo la sconfitta contro la Roma.

La sfida tra Milan e Monza si presenta come un’occasione per entrambe di chiudere con orgoglio una stagione ricca di alti e bassi. Le quote favoriscono nettamente i rossoneri, mentre il Monza cercherà di rendere difficile la serata agli avversari. Le statistiche indicano una partita vivace, con buone probabilità di vedere entrambe le squadre a segno e diversi gol complessivi.

Non perdere le nostre analisi esclusive e segui con noi l’andamento delle competizioni più emozionanti!