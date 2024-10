Varie. Tv in lutto, l’attrice ci lascia dopo una lunga malattia – ITV ha comunicato la scomparsa di Cheryl Murray, ex star della celebre soap opera Coronation Street, avvenuta all’età di 71 anni. L’attrice era particolarmente nota per il suo ruolo di Suzie Birchall, un personaggio che ha lasciato un segno nel cuore dei fan della serie. (Continua a leggere dopo le foto)

Tv in lutto, addio a Cheryl Murray

Tv in lutto, addio per sempre alla famosa attrice – Cheryl Murray, attrice nota per il suo ruolo di Suzie Birchall in Coronation Street, è deceduta all’età di 71 anni dopo aver affrontato con coraggio la sua diagnosi di sclerosi multipla. La malattia si era manifestata durante le riprese della soap opera, spingendola a ritirarsi dalle scene nel 1998. Oltre al suo celebre ruolo in Coronation Street, Cheryl Murray aveva recitato anche in Hi-de-Hi!, dove interpretava Joan Wainwright nella quarta stagione, e in Sorry!, una sitcom della BBC degli anni ’80

