Luca Salvadori morto in gara, il padre rompe il silenzio e rivela una terribile verità

È passato quasi un mese dalla morte di Luca Salvadori, pilota e youtuber milanese deceduto a causa di un tragico incidente avvenuto durante una gara su strada in Germania, a Frohburg. Il padre di Luca, Maurizio Salvadori, ha deciso di rompere definitivamente il silenzio. Le sue parole lasciano tutti a bocca aperta. (Continua…)

Chi era Luca Salvadori

Luca Salvadori era un pilota motociclista. Ha fatto il suo esordio nel Campionato Italiano Velocità durante l’evento finale del Mugello nella classe Stock 600, chiudendo la gara al trentaduesimo posto. Nel 2010 ha partecipato alle ultime due prove del Campionato europeo Superstock 600 dove, in sella ad una Yamaha YZF-R6, ha conquistato quattro punti classificandosi trentacinquesimo. Nel 2014 è passato al Team 10 Lap Racing, alla guida di una Kawasaki ZX-6R, mentre l’anno dopo è passato alle motociclette di cilindrata superiore con Althea Racing nella Superstock 1000 FIM Cup. Nel 2023, all’età di 31 anni, ha fatto il suo esordio nelle gare del motomondiale, venendo ingaggiato da Pramac Racing per gareggiare nella MotoE in sella alla Ducati V21L. Problemi fisici però non gli permettono di portare a temine la stagione, venendo sostituito da Óscar Gutiérrez e Andrea Migno. (Continua…)

La morte

Il polita è morto nella tarda serata del 14 settembre 2024, all’età di 32 anni, all’ospedale di Lipsia, a seguito delle ferite riportate in un incidente avvenuto nel pomeriggio sul circuito stradale di Frohburg, nel contesto del campionato IRRC Superbike. I funerali si sono tenuti il 25 settembre presso la basilica di Santa Maria delle Grazie a Milano, alla presenza di migliaia di persone. A distanza di circa un mese dalla sua scomparsa, il padre ha deciso di rompere il silenzio. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)