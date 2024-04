La Sampdoria può vantare una storia di tutto rispetto, cominciata quasi 80 anni fa, nel 1946. Insieme al Genoa si spartisce la città di Genova, e nel corso dei decenni è arrivata persino a sfiorare il gradino più alto dell’Europa che conta. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Dal 1946 fino a oggi, sono stati diversi i cicli – vincenti e non – che la squadra blucerchiata ha affrontato. Dal debutto europeo e la prima caduta in Serie B nel periodo compreso tra il 1961 e il 1966, passando per lo storico Scudetto nel 1991 fino alla finale di Coppa Campioni persa in finale contro il Barcellona. Oggi la Sampdoria – dopo aver rischiato il fallimento – cerca di risalire la china per intraprendere un percorso verso il ritorno tra le società che contano, almeno nello Stivale. Abbiamo deciso di compilare una lista riassuntiva delle diverse epoche vissute dal club blucerchiato: ecco dunque tutti i Presidenti della Sampdoria. (CONTINUA DOPO)