“Tu si que vales”, Sabrina Ferilli infuriata con Maria De Filippi: il motivo

Ieri sera, sabato 21 ottobre 2023, è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di “Tu si que vales“. Durante la serata è stato organizzato un nuovo scherzo ai danni di Sabrina Ferilli, giurata del programma. Come sempre, infatti, non poteva mancare l’incursione di Giovannino, che durante le puntate del famoso programma di Canale 5 si prende gioco dell’attrice romana. Questa volta, però, la Ferilli si è infuriata con Maria De Filippi. (Continua…)

Leggi anche: “Tu si que vales”, paura in diretta: cos’è successo tra Giovannino e Sabrina Ferilli

Leggi anche: “Tu si que vales”, subito finale per i due concorrenti: “Mai visto nulla del genere”

“Tu si que vales”, lo scherzo a Sabrina Ferilli

Nella puntata di ieri di “Tu si que vales” è stato organizzato un nuovo scherzo ai danni di Sabrina Ferilli. Durante la serata, infatti, è entrata in studio la performer Elisabetta che ha istruito i giudici in merito alle posizioni del Kamasutra. L’attrice romana, nonché giurata del programma di Canale 5, è stata incalzata più volte, oltre che dalla performer sul palco, anche da Maria De Filippi, che le ha detto: “Prima di fare bisogna imparare“; mentre lei ha risposto: “No, bisogna sapere“.

La lezione di Kamasutra, però, era solamente uno scherzo orchestrato ai danni della povera attrice romana. Più tardi, infatti, è entrato in studio Giovannino e Maria De Filippi ha ammesso che si trattava di uno scherzo. “Per fare questo scherzo ho dovuto studiare tutte le posizioni del Kamasutra. Sono diventata davvero un’esperta alla ricerca dello spirito“, ha detto. (Continua…)

Leggi anche: “Tu si que vales”, concorrente lascia tutti impietriti: scena inquietante durante la seconda puntata

Leggi anche: “Verissimo”, l’ospite lascia tutti senza parole: Toffanin sconvolta

La reazione della Ferilli

La reazione di Sabrina Ferilli allo scherzo orchestrato da Maria De Filippi è stata davvero furibonda. L’attrice romana e giurata di “Tu si que vales” ha mandato letteralmente a quel paese la sua amica e collega. La padrona di casa invece le ha detto che era l’unica a non aver capito che si trattasse di uno scherzo. Gli altri giudici, vedendo la Ferilli abbastanza alterata, le hanno chiesto a turno se gradisse un caffè, un Mikado o una caramella. La Ferilli è finita nuovamente nella trappola di Giovannino e della De Filippi. (Continua…)

“Tu si que vales” ieri, commozione in studio

A “Tu si que vales” si ride e si scherza, ma ci si commuove anche. Nella puntata di ieri è entrato in studio Marley, cane cieco dalla nascita che fa parte della Protezione Civile. Maria De Filippi si è seduta accanto a lui ed ha iniziato a coccolarlo. I suoi padroni hanno raccontato la storia di Marley e soprattutto hanno voluto lanciare un messaggio: “Se anche solo un cane con un handicap viene salvato dal canile, abbiamo vinto“.