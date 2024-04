Home | Truffa nella banca italiana, centinaia di clienti hanno perso tutto: come è successo

C’è stata una mega truffa nella banca italiana e centinaia di clienti hanno perso in un attimo tutti i loro risparmi. Le autorità competenti stanno indagando per rintracciare i responsabili e sarebbero in tutto 88 i soggetti indagati nell’ambito dell’inchiesta. (Continua…)

Truffa Banca Popolare di Bari, centinaia di clienti hanno perso tutto

La Banca Popolare di Bari sarebbe stata al centro di una mega truffa, che ha visto coinvolti centinaia di clienti. L’inchiesta è partita proprio grazie alla denuncia di circa 176 persone, che, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbero state “indotte, mediante artifizi e raggiri, nonché approfittando della particolare situazione di vulnerabilità, all’acquisto di prodotti finanziari”. I fatti contestati si riferirebbero al periodo 2014-2015. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)