Resti umani trovati in un appartamento abbandonato: ecco di chi potrebbero essere

L’Italia è in choc dopo la notizia del macabro ritrovamento di ossa in uno stabile abbandonato durante i lavori di ristrutturazione. Ora le indagini sono in corso e avanza un’ipotesi sull’inquietante rinvenimento: ecco a chi potrebbero appartenere i resti umani.

Resti umani trovati in un cantiere

Favara, Sicilia. Alcuni operai stavano eseguendo alcuni lavori di ristrutturazione in un appartamento abbandonato di una palazzina in via Luigi La Porta. Improvvisamente si sono imbattuti in una scoperta agghiacciante: nell’abitazione c’erano quelle che sembravano essere ossa umane. Gli operai hanno subito contattato i carabinieri del Nucleo operativo di Agrigento e della Tenenza di Favara i quali si sono recati sul posto per analizzare la situazione.

Il caso di sparizione mai risolto

La casa in via Luigi La Porta è stata sequestrata e ora si indaga per capire a chi appartengano i resti ritrovati. Vista la posizione dell’abitazione si è subito collegato il macabro rinvenimento con un caso di sparizione risalente al 2018. Se i sospetti fossero confermati si potrebbe arrivare a chiudere un caso rimasto irrisolto per diversi anni.

