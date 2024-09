Tromba d’aria in Italia: danni alle strutture. Le immagini impressionanti

Il maltempo sembra non voler lasciare l’Italia. Da Nord a Sud piogge, vento e grandine stanno distruggendo tutto: dalle coltivazioni alle abitazioni. Una situazione decisamente allarmante che sta spaventando gli italiani. In queste ore una violenta tromba d’aria si è abbattuta su una nota località costiera, causando danni significativi. Il fenomeno, originato dal mare, ha colpito particolarmente la zona del porto, danneggiando gazebo, strutture e diverse imbarcazioni. Le immagini sono impressionanti. (Continua a leggere dopo le foto)

Tromba d’aria a Melendugno: danni a strutture e imbarcazioni

A Melendugno, in provincia di Lecce, come riportato da The social post, una violenta tromba d’aria si è abbattuta sulla località costiera, causando danni significativi. Il fenomeno, originato dal mare, ha colpito particolarmente la zona del porto, danneggiando gazebo, strutture e diverse imbarcazioni. Ad esempio, un pedalò a causa del vento forte dalla spiaggia è stato scaraventato fino alla strada sovrastante. Al momento non si registrano feriti. Le autorità locali sono intervenute prontamente per verificare i danni e monitorare la situazione, mentre proseguono gli interventi per mettere in sicurezza l’area interessata.

