Trofeo Berlusconi: Pioli proverà i nuovi acquisti del Milan

Milan e Monza si sfidano per il Trofeo Berlusconi a pochi mesi dalla scomparsa del presidente dei due club. Per Stefano Pioli sarà l’occasione di provare alcuni nuovi acquisti in una gara che ha già il sapore di Serie A.

Leggi anche: Milan, De Ketelaere all’Atalanta. Okafor si presenta

Leggi anche: Milan, Krunic chiede a sorpresa il trasferimento

Trofeo Berlusconi speciale

Non sarà il solito trofeo Berlusconi, la partita pre stagionale che spesso ha visto Milan e Juventus fronteggiarsi. Questa volta, a pochi mesi dalla scomparsa del presidente, ci saranno Milan e Monza per una gara che è già un test importante in vista dell’inizio del campionato. I rossoneri tra una paio di settimane affronteranno il Bologna, mentre i brianzoli esordiranno contro l’Inter a San Siro. Nella gara di questa sera inoltre sarà possibile osservare alcuni degli ultimi acquisti di Furlani. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Samu Chukueze in azione durante Villareal-Espanyol. (Photo by Aitor Alcalde Colomer/Getty Images)

I nuovi acquisti all’opera

I riflettori saranno puntati anche sui nuovi arrivati a Milanello, in particolar modo quelli che non si sono potuti aggregare nel ritiro americano. Stefano Pioli avrà modo di vedere sul campo Chukwueze e Okafor, che però dovrebbero partire dalla panchina. Dal primo minuto spazio a Pulisic sulla destra e Giroud in avanti, mentre Palladino testerà Roberto Gagliardini, prelevato in questa sessione estiva di mercato dall’Inter. La gara, il cui fischio di inizio sarà alle 21, devolverà parte del ricavato in beneficienza: le magliette vendute contribuiranno alla ricostruzioni nei paesi colpiti dalla recente alluvione.

Leggi anche: Monza, il futuro del club dopo la morte di Berlusconi