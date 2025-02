Travolto e ucciso da 5 tram a Milano: i risultati dell’autopsia

La tragedia era accaduta nella notte tra sabato 25 e domenica 26 gennaio 2025. Un ragazzo di 27 anni è stato trovato morto sui binari della linea 15 in via dei Missaglia a Milano, mutilato dal passaggio di almeno 5 tram. Sul corpo del giovane è stata eseguita l’autopsia, che ha rivelato un dettaglio agghiacciante su quanto successo quella notte. (Continua dopo le foto)

Tragedia a Milano, investito e ucciso da 5 tram

Kevin Mateo Rodriguez era con un amico nella notte di domenica 26 gennaio. I due erano alla fermata del tram quando l’amico si sarebbe accorto di aver sbagliato direzione. Il ragazzo sarebbe quindi andato a controllare gli orari alla banchina della corsia opposta e, una volta tornato indietro, non avrebbe più trovato Kevin. Questo il suo racconto agli inquirenti. Un racconto che ha trovato conferma dai video dei filmati delle telecamere. L’amico, non vedendo più Kevin, lo avrebbe quindi cercato nei dintorni ma, a causa del buio o della pioggia, non si sarebbe accorto che era già riverso a terra sui binari. (Continua dopo le foto)

Perché Kevin è finito sui binari

Kevin e il suo amico stavano rientrando a casa dopo una serata trascorsa in una vicina discoteca. Ma qualcosa è andato storto a quella fermata del tram. Rimane ancora da chiarire il motivo per il quale il giovane si trovasse sui binari. Tra le ipotesi che gli inquirenti hanno avanzato anche quello di un malore o di una brutta caduta. L’esito degli esami tossicologici chiarirà se il giovane si trovasse sotto l’effetto di alcol o stupefacenti al momento della morte. Intanto, sono arrivati ieri i risultati dell’autopsia, che hanno rivelato un tragico dettaglio sulla morte di Kevin.

