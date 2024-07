Alberto, tragico schianto in moto insieme al figlio

Un tragico incidente in moto è costato la vita ad Alberto, ingegnere di 51 anni. Il sinistro è avvenuto ieri intorno alle 18:30. In sella alla moto insieme ad Alberto c’era anche il figlio diciottenne, che per fortuna non è in pericolo di vita. (Continua…)

Tragico schianto in moto: Alberto ha perso la vita

Alberto Fiorani, un ingegnere di 51 anni, è morto nella notte all’ospedale Torrette di Ancona a seguito di un tragico incidente stradale avvenuto ieri intorno alle 18.30. Fiorani stava viaggiando in sella alla sua Ducati con il figlio diciottenne quando è avvenuto l’incidente. Lui e il figlio sono sbalzati dalla moto e sono caduti rovinosamente sull’asfalto. Per lui non c’è stato nulla da fare, mentre il figlio è ferito ma non in pericolo di vita. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)