Tragico incidente, sei studenti dentro un’auto si schiantano contro un’altra macchina

Gravissimo incidente stradale nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 novembre 2024. La tragedia è avvenuta intorno alle 2:00 della notte. Due le vetture coinvolte nello schianto fatale: una Opel Mokka, con a bordo sei studenti universitari fuori sede, e una Fiat 500, a bordo della quale viaggiavano tre passeggeri.

Roma, incidente in via Tiburtina: morta una studentessa di 21 anni

Ennesimo incidente sulla via Tiburtina, in zona Portonaccio, a Roma. Due auto si sono scontrate: una Opel Mokka bianca con a bordo sei studenti universitari fuori sede avrebbe tamponato una Fiat 500. Secondo una prima ricostruzione dell'incidente, pare che la Opel viaggiasse ad alta velocità e si sia schiantata prima contro l'altra auto, poi contro il guardrail. Dopo lo schianto, due passeggeri seduti sul ladro destro sono stati sbalzati fuori dal veicolo. Una dei due si chiamava Noemi, aveva 21 anni e non è sopravvissuta all'impatto. Un altro studente è in gravi condizioni: il ragazzo è stato trasportato in codice rosso al policlinico di Roma Tor Vergata. Gli altri passeggeri di entrambe le auto sono rimasti lievemente feriti.

I soccorsi

Numerosi i mezzi di soccorso intervenuti sulla via Tiburtina, tra cui due ambulanze del 118. Sul posto, sono giunte le pattuglie dei gruppi Sapienza, Tiburtino, Monte Mario, Prati e Gpit della polizia locale di Roma Capitale. Il ponte che collega le zone di Portonaccio, Piazza Bologna e San Lorenzo è stato chiuso al traffico diverse ore per permettere i soccorsi e le operazioni di ripristino della viabilità. Alla guida della Opel che si è schiantata nella notte, c’era una ragazza di 24 anni, attualmente sottoposta agli esami tossicologici e all’alcol test.

