Tragico incidente, perdono la vita madre e figlia: poi la triste scoperta

Tragico incidente stradale nella serata di venerdì 4 aprile 2025. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, due donne si trovavano a bordo di una utilitaria Mazda quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è verificato un drammatico scontro frontale con una Lancia proveniente dalla direzione opposta. L'urto è stato talmente violento da far volare l'auto delle vittime fuori strada, dove si è ribaltata nelle campagne adiacenti. Poi la drammatica scoperta su una delle due vittime.

Incidente a Trani, scontro frontale tra auto

Una tragedia sconvolgente ha colpito la provincia di Barletta-Andria-Trani nella serata di venerdì 4 aprile 2025. Un violentissimo incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale che collega Andria a Bisceglie, nel territorio di Trani, ha spezzato per sempre la vita di due donne. L'intervento dei soccorsi è stato immediato. Sul posto sono giunte più ambulanze del 118, che hanno trovato i quattro occupanti dei veicoli in condizioni gravissime.

Indagini in corso per chiarire la dinamica dell’incidente

Le autorità stanno lavorando per fare piena luce sulla dinamica dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale, che hanno effettuato i rilievi e avviato le prime verifiche sui veicoli coinvolti e sulle condizioni del manto stradale. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, dall’eccesso di velocità a un possibile malore di uno dei conducenti, fino a una distrazione alla guida. La strada è rimasta chiusa per diverse ore per consentire i soccorsi e la rimozione dei veicoli. Chi erano le due vittime dello schianto?

