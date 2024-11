Tragico incidente frontale nella notte: chi è la vittima – Incredulità e dolore a L’Aquila: la scorsa notte si è verificato un terribile incidente stradale. La tragedia si è consumata intorno alla mezzanotte e le autorità stanno ora indagando per capire l’esatta dinamica di quanto successo. Sgomento tra le persone per la vittima: tutti scossi per la scomparsa della giovane che era alla guida di una delle auto coinvolte. Di seguito tutti i dettagli. (continua a leggere dopo le foto)

Tragico incidente frontale nella notte: chi è la vittima

Una donna di 26 anni, nata ad Avezzano ma residente a Roma, è morta a causa di un’incidente avvenuto poco dopo mezzanotte a L’Aquila, in via Antica Arischia, nella zona Verde Acqua. La tragedia, secondo quanto si è appreso, è avvenuta all’altezza del cavalcavia autostradale tra il quartiere aquilano di Pettino e Santa Barbara. Il frontale tra le due auto non le ha lasciato scampo. Alla guida dell’altra vettura un coetaneo della vittima. (continua a leggere dopo le foto)

L’auto che stava conducendo la 26enne si sarebbe schiantata con un’altra vettura che proveniva dall’altra corsia e l’impatto, complice molto probabilmente la velocità sostenuta, sarebbe stato violentissimo. Sul luogo sono giunti i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che hanno cercato di fare il possibile per la giovane. Purtroppo, però ogni sforzo si è rivelato vano: non c’è stato niente da fare per salvare la vita della ragazza, che sarebbe deceduta prima ancora del trasporto in ospedale.

