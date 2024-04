Traghetto naufraga, decine di vittime: è strage

Un tragico incidente è avvenuto al largo della costa dove un traghetto è naufragato facendo strage di vittime. Le autorità locali hanno specificato che la maggior parte di loro sono bambini. Vediamo tutti i dettagli di questo tragico evento.

Traghetto naufraga, le vittime

Traghetto naufraga al largo del Mozambico: sono almeno 96 i morti tra i 130 passeggeri a bordo. Tra le vittime diversi bambini. L’imbarcazione, che era sovraffollata di persone, era in realtà un peschereccio trasformato in battello di fortuna per trasportare le persone in fuga dalla terraferma per l’allarme colera, la peggiore epidemia degli ultimi 25 anni. L’imbarcazione ha incontrato gravi difficoltà mentre tentava di raggiungere un’isola al largo della provincia di Nampula. Il traghetto si trovava in una situazione critica, gravato dal peso eccessivo dei passeggeri. Un team investigativo è al lavoro per scoprire le cause del naufragio.

Strage al largo del Mozambico

I soccorritori hanno trovato cinque sopravvissuti e ne stanno cercando altri, ma le condizioni del mare rendono l’operazione difficile. “La maggior parte dei passeggeri stava cercando di fuggire dalla terraferma a causa del panico causato dalla disinformazione sul colera”, ha detto Neto.

Il Mozambico è uno stato del sud est dell’Africa che si trova davanti al Madagascar e confina a sud con il Sudafrica ed è uno dei più poveri al mondo: ha registrato quasi 15.000 casi di malattia trasmessa dall’acqua e 32 decessi da ottobre, secondo i dati del governo. Nampula è la regione più colpita, con un terzo di tutti i casi. Le condizioni di vita nella provincia sono peggiorate negli ultimi anni a causa dell’insurrezione del gruppo terroristico islamista Ahlu Sunna wal Jamaa nella provincia settentrionale di Cabo Delgado, con cui Nampula confina. Da quando è iniziata, circa sei anni fa, ha causato la morte di più di 4mila persone e lo sfollamento di quasi un milione di altre.