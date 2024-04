L’ex sportivo ha accusato un malore mentre stava trascorrendo una giornata sulla neve delle Dolomiti insieme ad un amico. Il malore si è rivelato poi fatale. I sanitari hanno provato in tutti i modi a rianimarlo, ma per lui non c’era più nulla da fare. (Continua…)

Malore fatale per l’ex sportivo

Il mondo dello sport piange la scomparsa di un ex rappresentante del rugby. L’ex sportivo è morto in seguito ad un malore accusato mentre si trovava sulle Dolomiti insieme ad un amico. L’uomo, ex impiegato di banca e soprattutto storico rugbista, si stava godendo la discesa, quando ha accusato probabilmente un forte dolore. Nonostante i soccorsi siano stati tempestivi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)