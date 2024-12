Tragedia all’uscita da scuola, ragazzina travolta mentre era sulle strisce

Una giovane studentessa è stata investita da un’auto mentre attraversava la strisce pedonali all’uscita da scuola. L’urto è stato talmente violento che ha sbalzato per alcuni metri l’adolescente, studentessa delle scuole superiori, lasciandola esanime sull’asfalto. La tragedia si è consumata davanti agli occhi attoniti di studenti e genitori. (Continua dopo le foto)

Pescara, 15enne investita davanti a scuola

Una ragazza di 15 anni è stata investita mentre stava uscendo da scuola. La tragedia è accaduta a Pescara, nel primissimo pomeriggio di ieri, martedì 3 dicembre 2024, poco dopo le 13, mentre la minore attraversava la strada all'altezza delle strisce pedonali in via Falcone e Borsellino. La studentessa di 15 anni è stata travolta da un suv, un Volkswagen T-Roc condotto da un uomo. Cos'è successo dopo il tragico impatto?

Ragazza investita a Pescara in gravissime condizioni

Erano da poco passate le 13 quando è avvenuto l’impatto. La giovane stava attraversando le strisce pedonali davanti a scuola, quando una T-Roc l’ha presa in pieno. La terribile scena è avvenuta davanti a decine di studenti che in quel momento uscivano da scuola e altrettanti passati e genitori che li attendevano in strada. Subito è scattato l’allarme. Sul posto in poco tempo sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 con l’ambulanza che hanno immediatamente messo in atto le prime manovre rianimatorie sulla ragazzina. La giovane è stata salvata grazie alle manovre rianimatorie del personale sanitario. Stabilizzata sul posto, la minore è stata trasportata d’urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale civile “Santo Spirito” di Pescara. Le sue condizioni erano gravissime.

